Pogoda na tydzień w Oświęcimiu - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni od 21.12. Jakie będą temperatury?

Prognoza na tydzień w Oświęcimiu według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Oświęcimiu od jutra (wtorku, 21.12) przez najbliższych 7 dni (do poniedziałku 27.12). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Oświęcimia. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: wtorek, 21.12 Spodziewana temperatura we wtorek w Oświęcimiu to -1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -5°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Oświęcimiu będzie na poziomie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu we wtorek:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -6 do -4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 21.12.2021: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -5°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: środa, 22.12 Spodziewana temperatura w środę w Oświęcimiu to -2°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -9°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Oświęcimiu będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w środę:

przewaga chmur. Maks. temp. -3 do -1 °C, min. temp. -10 do -8 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 22.12.2021: Temperatura w dzień: -2°C.

Temperatura w nocy: -9°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: czwartek, 23.12 Spodziewana temperatura w czwartek w Oświęcimiu to 0°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oświęcimiu w czwartek wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -12°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w czwartek:

przelotne opady śniegu rozwijające się po południu. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 23.12.2021: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: piątek, 24.12 W ciągu dnia w piątek w Oświęcimiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 4°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Oświęcimiu będzie na poziomie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w piątek:

przelotne opady. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. 3 do 5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 24.12.2021: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: sobota, 25.12 Spodziewana temperatura w sobotę w Oświęcimiu to 7°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oświęcimiu w sobotę wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w sobotę:

przelotne opady. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. 2 do 4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 25.12.2021: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: niedziela, 26.12 Spodziewana temperatura w niedzielę w Oświęcimiu to 8°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 5°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oświęcimiu w niedzielę wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w niedzielę:

przelotne opady. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. 4 do 6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 26.12.2021: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: poniedziałek, 27.12 Za dnia w Oświęcimiu słupki rtęci powinny pokazać 6°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oświęcimiu w poniedziałek wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w poniedziałek:

przelotne opady. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. 1 do 3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 27.12.2021: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

