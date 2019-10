Pogoda na tydzień w Oświęcimiu - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia. Sprawdź, jaka będzie temperatura

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni w Oświęcimiu? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Oświęcimiu od jutra (wtorku, 29.10) przez najbliższych 7 dni (do poniedziałku 04.11). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Oświęcimia. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: wtorek, 29.10 W ciągu dnia we wtorek w Oświęcimiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 10°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Oświęcimiu będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 4°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-północny. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 29.10.2019: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: środa, 30.10 Spodziewana temperatura w środę w Oświęcimiu to 7°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Oświęcimiu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. -5 do -3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 30.10.2019: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: czwartek, 31.10 W ciągu dnia w czwartek w Oświęcimiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 8°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -4°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Oświęcimiu będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie wschodnio-południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w czwartek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. -5 do -3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 31.10.2019: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.6

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: piątek, 01.11 W ciągu dnia w piątek w Oświęcimiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 10°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Oświęcimiu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w piątek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 01.11.2019: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: sobota, 02.11 W ciągu dnia w sobotę w Oświęcimiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 12°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Oświęcimiu w sobotę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w sobotę:

przewaga chmur. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 02.11.2019: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: niedziela, 03.11 Spodziewana temperatura w niedzielę w Oświęcimiu to 13°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 5°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Oświęcimiu będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w niedzielę:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 12 do 14 °C, min. temp. 4 do 6 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 03.11.2019: Temperatura w dzień: 13°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.3

Pogoda na tydzień w Oświęcimiu: poniedziałek, 04.11 W ciągu dnia w poniedziałek w Oświęcimiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 14°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 4°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Oświęcimiu będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Oświęcimia, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowy.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Oświęcimiu w poniedziałek:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Oświęcimia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 04.11.2019: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.3

