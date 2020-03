Polanka Wielka. Trudno uwierzyć, że tym razem nie doszło do tragedii

Życie w cieniu koronawirusa. Jak sobie radzimy na co dzień?

Apelujemy o zmniejszenie prędkości oraz uważną jazdę, bo nie wszyscy mogą mieć tyle szczęścia, co uczestnicy zdarzenia w Polance Wielkiej. Kiedy już dojdzie do tragedii, na zmianę stylu jazdy, żal i skruchę może być już za późno – tymi słowami Małgorzata Jurecka, rzecznik oświęcimskiej KPP, stara się trafić do wyobraźni kierowców.