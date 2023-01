Polecane apteki w Oświęcimiu. Odkryj apteki w styczniu 2023

NEBUDOSE PLUS Roztwór do inhalacji w ampułkach 30x5ml

Po tym poznasz dobrego farmaceutę

Cechy dobrego farmaceuty to uprzejmość i profesjonalizm. Powinien on być specjalistą w dziedzinie farmacji. Uzyskasz od niego niezbędne informacje, kiedy zapytasz o to, jaki lek zastosować. Klienci wracają do apteki, jeśli czują, że tam otrzymają pomoc.