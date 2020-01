Policjanci ujawnili kolejne pojazdy z przekręconymi drogomierzami

Od początku roku podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu przez diagnostów wykonujących okresowe badania techniczne. Warto pamiętać, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w pojeździe stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji w ubiegłym tygodniu podczas kontroli drogowych zatrzymali trzy samochody, których stan licznika wskazywał zdecydowanie mniej kilometrów niż podczas ostatniego badania technicznego. Pilnując bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Polanki Wielkiej 16 stycznia 2020 o godz. 14 na ulicy Długiej policjanci z oświęcimskiej drogówki do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Peugeot Boxer, którego kierowca jechał z prędkością 82 km/h przy dozwolonej 50 km/h. Za kierownicą auta siedział 23-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. W trakcie czynności policjanci ujawnili, iż stan drogomierza samochodu z ostatniego badania technicznego wynosił 510 896 km, natomiast stan w chwili kontroli 117 460 km, czyli o 393 436 km mniej. 17 stycznia 2020 o godz. 13:40 w Zaborzu na ulicy Grojeckiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostawczy marki VW LT, którego kierowca nie posiadał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jak się okazało za kierownicą siedział 49-letni mieszkaniec Katowic. Podczas kontroli policjanci dokonali sprawdzenia stanu drogomierza i okazało się, że wskazywał on o 21 874 km mniej w stosunku do wskazania z Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowanego podczas ostatniej wizyty w stacji diagnostycznej. W dniu 18 stycznia 2020 w Oświęcimiu na ulicy Kolbego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Citroen Berlingo, którego kierująca przekroczyła dozwoloną prędkość o nieco ponad 20 km/h. Jak się okazało za kierownicą citroena siedziała 29-letnia mieszkanka powiatu bielskiego. Podczas czynności policjanci dokonali sprawdzenia drogomierza w wyniku czego ujawnili, że jego stan został zaniżony o 74 906 km w stosunku do stanu zarejestrowanego w bazie CEP. Za popełnione wykroczenia na kierujących zostały nałożone mandaty i punkty karne, natomiast w związku podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na zmianie wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru, sprawami zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego. Będą oni wyjaśniać okoliczności, w jaki sposób doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 306a Kodeksu Karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu. Policjanci przypominają, że każdy może sam sprawdzić podstawowe dane pojazdu. Każdy właściciel lub nabywca pojazdu może bezpłatnie w łatwy sposób sprawdzić podstawowe dane pojazdu. W tym celu należy znać: numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Szczegóły na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/moj-pojazd. Czytaj także Maltretowały dzieci w żłobku. Usłyszały zarzuty

