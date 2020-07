Policjanci w Oświęcimiu zatrzymali pirata drogowego, który kierował samochodem pod wpływem narkotyków

Po chwili audi wjechało na parking sklepowy, gdzie policjanci przystąpili do kontroli drogowej 23-letniego kierowcy, mieszkańca Oświęcimia. W jej trakcie zaczęli przypuszczać, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 21 lipca tuż przed godziną 21 na ul. Zatorskiej w Oświęcimiu. Uwagę policjantów z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zwrócił kierowca audi, który na podwójnej ciągłej linii, z dużą prędkością wyprzedzał inne pojazdy.

- dodaje policjantka.

W związku z powyższym 23 – latek został zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Za jazdę pod wpływem środków odurzających grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.