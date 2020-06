Policjanci w porę zdążyli z pomocą 18-latce. Pamiętajcie, by nie być obojętnym.

Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy w międzyczasie wzywając Pogotowie Ratunkowe. 18-latka pod opieką ratowników medycznych została przewieziona do szpitala na leczenie. Powodem dla którego próbowała się targnąć na życie był zawód miłosny.

Wczoraj (25 czerwca) tuż przed godziną 23 oficer dyżurny został zaalarmowany przez mieszkańca jednej z miejscowości powiatu oświęcimskiego o zaginięciu jego 18-letniej córki. Z relacji zgłaszającego wynikało, że dziewczyna wyszła z domu około godziny 21.30 i do chwili obecnej nie powróciła.

Pamiętajcie, nie bądźcie obojętni na cierpienie innych. To co nam się wydaje błahym problemem dla innych może być nie do zniesienia.