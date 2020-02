Policjanci z grupy SPEED zatrzymali we Włosienicy dwie panie. Straciły prawo jazdy za nadmierną prędkość

We Włosienicy w gm. Oświęcim w ciągu drogi krajowej 44 policjanci z grupy SPEED zatrzymali prawa jazdy dwóm paniom, które nie bacząc na porę roku i zmienne warunki drogowe, znacznie przekroczyły prędkość.

Najpierw o godz. 11 na ulicy Długiej zmierzyli prędkość samochodu marki Audi A6. Laserowy miernik prędkości wskazał 101 km/h przy dozwolonej prędkości do 50 km/h. Jak się okazało za kierownicą pojazdu siedziała 31 – letnia mieszkanka gminy Przeciszów.

Niespełna pół godziny później, również we Włosienicy na ulicy 1-go Maja policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 48 – letnią mieszkankę gminy Oświęcim, która kierując samochodem marki Audi A5 jechała z prędkością, aż 112 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h.

Za popełnione wykroczenia na obie kierujące funkcjonariusze nałożyli mandaty i punkty karne oraz zatrzymali ich prawa jazdy, które będą mogły odzyskać dopiero za trzy miesiące.