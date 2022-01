Policjanci zatrzymali poszukiwanego 27-latka z Brzeszcz. Był zaskoczony, gdy mundurowi zapukali do jego mieszkania w Nowy Rok Bogusław Kwiecień

Policjanci zatrzymali 27-latka z Brzeszcz, który od kilku miesięcy był poszukiwany przez sąd w Oświęcimiu do odbycia kary więzienia KPP Oświęcim

Mundurowi z Komisariatu Policji w Brzeszczach siłowo weszli do jednego z mieszkań, w którym zatrzymali poszukiwanego 27-latka. Mężczyzna był poszukiwany przez oświęcimski sąd do odbycia kary więzienia. Był zaskoczony, bo policjanci zapukali do jego mieszkania w Nowy Rok.