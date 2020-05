W poniedziałek (4 maja) po południu, 80-letni senior z Brzeszcz, nie mówiąc nic nikomu, wyjechał swoim samochodem z domu. Kiedy wieczorem nie wrócił do miejsca zamieszkania, zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie, a policjanci wszczęli poszukiwania. Zaginiony został odnaleziony w niespełna pół godziny później na terenie Skawiny, dzięki informacji od jednego z kierowców.

- Jak się okazało funkcjonariusze tamtejszej jednostki zatrzymali seniora do kontroli drogowej, tuż po tym jak jeden z kierowców dostrzegł fiata, którego styl jazdy sugerował, że za jego kierownicą może siedzieć nietrzeźwy kierujący

W nocy policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 80-letniego mieszkańca Brzeszcz. Z informacji od zaniepokojonych członków rodziny wynikało, że senior po południu wyjechał z domu fiatem, lecz pomimo godzin nocnych nie wrócił do domu.Natychmiast zostały wszczęte poszukiwania mężczyzny. Jednym z elementów procedury było wprowadzenie informacji o zaginięciu do policyjnej bazy danych. Informacja błyskawicznie dotarła do wszystkich jednostek w kraju.W niespełna półgodziny później dyżurny komisariatu Policji w Brzeszczach otrzymał informację od policjantów z Komisariatu Policji w Skawinie o odnalezieniu 80-latka.- informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Badanie stanu trzeźwości nie wykazało u seniora obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Sposób jazdy 80-latka wzbudził zastrzeżenia, więc nocna wycieczka dla seniora może zakończyć się skierowaniem go na badania kontrolne - dodaje.Podziękowania za prawidłową reakcję należą się kierowcy, który sądząc, że pomaga w wyeliminowaniu z ruchu drogowego nietrzeźwego, niespodziewanie pomógł odnaleźć zaginionego.