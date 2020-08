Policjant z Zatora w czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę z powiatu chrzanowskiego

Funkcjonariusz zatrzymał swój samochód i poszedł sprawdzić stan kierowcy. Wtedy volkswagen ruszył do przodu.

Do zdarzenia doszło rano, ok. godz. 9 w Zatorze na ulicy Kongresowej.

- Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że w 2012 roku zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna, natomiast za kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.