Ponad kilogram amfetaminy i marihuany odnalezione w mieszkaniu dealera narkotykowego!

- Okazało się, że susz roślinny to marihuana, natomiast biały proszek to amfetamina

Policjanci, by zweryfikować posiadane informacje o handlarzu narkotyków, weszli do mieszkania 20-latka. Podczas przeszukania znaleźli kilka foliowych worków z białym proszkiem oraz woreczek z suszem roślinnym. Młody mężczyzna został zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy policji. Zabezpieczone środki zostały sprawdzone przy użyciu testerów narkotykowych.

- Sprawa jest rozwojowa, gdyż policjanci ustalili, że mężczyzna trudnił się również rozprowadzaniem narkotyków - informuje Małgorzata Jurecka.

Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W Chełmku ludzie są w szoku. - To małe miasteczko. Dobrze, że go zatrzymano, bo taką ilością narkotyków obdarzył by wiele dzieciaków - komentuje starsza pani, mieszkanka osiedla w centrum miasta. Zastanawia się też, czy nie jest to tylko wierzchołek góry lodowej. - 20-letni diler z taką ilością używek? Raczej jest tylko pionkiem. Ciekawe, kto nad nim stoi i co jeszcze ma - dodaje.