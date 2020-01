Poślizg na plamie oleju skończył się w ogrodzeniu

Najmodniejsze sukienki na studniówkę 2020 [GALERIA]

Studniówka to bardzo ważna dla każdej nastolatki impreza, która zostaje w pamięci na całe życie. Dlatego tez sukienka na bal maturalny powinna idealnie pasować do jej właścicielki. Jeśli marzysz o kreacji, która olśni wszystkich podczas tego wieczoru, a do tego będzie odzwiercied...