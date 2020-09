Poszukiwana kobieta ze zdjęcia. Ukradła złotą biżuterię seniorce w Kętach

Rysopis poszukiwanej: wiek ok. 30-40 lat; szczupła budowa ciała, wzrost ok. 160 cm, włosy blond farbowane upięte w kucyk.

- Osoby, które rozpoznają kobietę i mogą pomóc w jej zidentyfikowaniu, prosimy o kontakt osobisty z policjantami Komisariatu Policji w Kętach, telefoniczny pod numer 47 83 26 500 lub numer alarmowy 112

- informuje Małgorzata Jurecka. - Zapewniamy anonimowość - dodaje i przestrzega.

Apeluje do seniorów o rozwagę i ostrożność w kontakcie z osobami obcymi które zapukają do mieszkania. Pod żadnym pozorem nie należy ich wpuszczać do wnętrza mieszkania. Aby uniknąć kradzieży mieszkaniowej należy również pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych na klucz.