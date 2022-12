Potrawy wigilijne. Tradycyjny karp w chrupiącej panierce. Zobaczcie przepis i przygotujcie na święta

Jak przygotować karpia na wigilię? Najprostszy przepis jest najlepszy! Zobaczcie przepis Małgorzaty Gleń na tradycyjnego karpia w panierce.



Składniki

karp

cebula (mniej więcej wagowo tyle ile karpia)

mleko

bułka tarta

jajka

mąka

sól

pieprz

Wykonanie

Z karpia, najlepiej zatorskiego, usunąć wszystkie łuski. Przed przygotowaniem dobrze jest go zamrozić. Na dwa dni przed wigilią trzeba wyciągnąć rybę z zamrażalnika i rozmrozić.

Pokroić karpia na dzwonki, cebulę pokroić na plastry. Każdy kawałek ryby dokładnie obłożyć cebulą, także w środku dzwonka. Odstawić do zimnego miejsca na minimum 24 godziny. W wigilię wyciągnąć kawałki ryby z cebuli, włożyć do miski i zalać mlekiem na około dwie godziny, następnie, opłukać wodą, osuszyć, posolić i lekko popieprzyć. Pieprz jest konieczny. Na godzinkę odstawić.

Potem panierować w mące, jajku i bułce. Smażyć na oleju z obu stron. Przed podaniem, by był gorący na kolację wigilijną, można go w zamkniętym naczyniu włożyć do ciepłego piekarnika, ale na niezbyt długo, bo się zbytnio wysuszy.