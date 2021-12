Pow. oświęcimski. Masz kandydata na Wolontariusza Roku? Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Starostwo Powiatowe czekają na zgłoszenia Monika Pawłowska

Wolontariusze 2020 r. Nominuj i wybierz tegorocznego. Termin zgłoszeń mija 10 grudnia. Arch. MOK

To dobra informacja dla wszystkich zapominalskich, ale też „ostatni dzwonek”. Do piątku 10 grudnia 2021 r. został przedłużony termin zgłaszania kandydatur do tytułu Wolontariusz Roku 2021. Pula nagród w konkursie ogłoszonym przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Powiat Oświęcimski wynosi 10 tys. zł.