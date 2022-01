Powiat oświęcimski. Już w niedzielę 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie się działo - poznajcie szczegóły [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

W niedzielę (30 stycznia 2022 r.) odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pod hasłem „Przejrzyj na oczy!”, czyli dla okulistyki dziecięcej i dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Sztaby w powiecie oświęcimskim już stroją instrumenty. Na ulicach wielu miejscowości spotkacie wolontariuszy, a w sztabach odbędą się koncerty i licytacje. Swoją cegiełkę jak co roku dołożył burmistrz Kęt. Co tym razem? Sprawdźcie i poznajcie "rozkład jazdy" tegorocznego Finału WOŚP. Zobaczcie gdzie i co, będzie się działo. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE