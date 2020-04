W trakcie przygotowań do świąt nie zapominajmy o zasadach zachowania i zakazach wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to na przykład przedświątecznych zakupów. Także czas świąt nie zwalnia od przestrzegania obowiązujących obostrzeń dla zdrowia własnego, bliskich i innych osób, z którymi się stykamy. Niezależnie od tego należy liczyć się z karami, bo policja i inne służby zapowiadają, że będą pilnować przestrzegania przepisów wprowadzonych na czas walki z koronawirusem. Przypominamy więc te najważniejsze zasady i zakazy, abyśmy mogli cieszyć się zdrowiem w trakcie i po świętach. Przejdź do GALERII