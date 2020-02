Powróćmy jak za dawnych lat… czyli niezwykła sesja kęckich seniorów [ZDJĘCIA]

- podkreśla Joanna Górka. - Przygotowanie do sesji kosztowało Seniorów bardzo dużo pracy, trzeba było poszukać, porozmawiać z dziećmi, wyciągnąć coś ze strychu, z piwnicy. Wymagało to relacji, kontaktów i aktywności. Wróciły wspomnienia. Gdy przymierzaliśmy stylizacje, widzieliśmy, jakie to są piękne kobiety. Czasem wystarczy założyć perły, by oczy nabrały blasku. Te oczy są cały czas młode pomimo tych zmarszczek na twarzy - dodaje wzruszona.

Niebawem efekt pracy będzie w rękach seniorów. To z pewnością kolejna okazja do wspomnień, a także wspaniała pamiątka, którą chętnie pochwalą się swoim dzieciom i wnukom.