Powstał przewodnik wirtualny po Zatorze. Miejsca, które turyści chcą zobaczyć, znajdą na zdjęciach z lotu ptaka

Lidl odbudowany po pożarze. Jest data otwarcia. Zajrzeliśmy do środka

Spalony przed rokiem sklep sieci Lidl w Wadowicach zostanie ponownie otwarty w czwartek, 5 marca, o godz 7 rano. Po odbudowie wiele się tu zmieniło. Zajrzeliśmy do środka. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak to teraz wygląda.