Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Oświęcimiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Oświęcim, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

Często szukamy słodkości nie tylko przy okazji świąt, czy Tłustego Czwartku, ale także w naszej codzienności, dla poprawy nastroju. Z pewnością wielu ma swoje ulubione punkty, których kupuje ciasta. A jak rynek cukierniczy oceniają internauci? Sprawdziliśmy, według opinii Google’ a, do których punktów zaglądają najczęściej oświęcimskie łasuchy. Braliśmy pod uwagę lokale, mające minimum 15 opinii.

