Prasówka Oświęcim 11.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Re-Plast Unia Oświęcim we własnej hali postawiła pieczęć na awansie do półfinału, meldując się w strefie medalowej. Piąty mecz ćwierćfinałowej serii miejscowi rozpoczęli nieszczególnie, ale wystarczyło, że podregulowali celowniki, a sanoczanie zrozumieli, że dla nich sezon się już skończył. Oświęcimianie czekają na rywala, ale pewne jest, że półfinały rozpoczną dwumeczem przed własną widownią, 19 i 20 marca 2022. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

We wtorek 8 marca na rynku ukazała się pierwsza płyta ukraińskiego duetu Vellow. Urodzone we Lwowie artystki Netali i Odri Tsirka od początku wybuchu wojny pomagają swoim rodakom. Dziś odbyła się premiera klipu do ich hitowego już numeru Dom. Artystki zapowiedziały, że część dochodu ze sprzedaży płyty przekażą na pomoc Ukrainie.