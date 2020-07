Prasówka Oświęcim 15.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Prezydent Andrzej Duda padł ofiarą żartu znanych rosyjskich youtuberów. Żartownisie zadzwonili do polskiego prezydenta i podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Jakim cudem udało im się dodzwonić, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że z Andrzejem Dudą rozmawiali dzień po wyborach aż przez 11 minut. Autentyczność nagrania została potwierdzona. Prank doczekał się niezliczonych memów, tu prezentujemy najlepsze z nich.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące nowego narkotyku, który pojawił się właśnie w naszym kraju. Etazen, bo o nim mowa, ma silne właściwości toksyczne. To syntetyczny zamiennik heroiny. I tak jak heroina ma katastrofalne skutki dla zdrowia. Może zabić. Silniej też uzależnia.

Mariusz Wójcik został nowym trenerem LKS Rajsko (powiat oświęcimski), przygotowującego się do jesieni w grupie zachodniej IV ligi piłkarskiej.

Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, a data 14.07.1410 r. jest prawdopodobnie datą, którą pamięta lub powinien pamiętać każdy Polak. Historia rządzi się swoimi prawami, a swoimi prawami rządzi się internet, który również i z tej okazji ma memy. Zobacz, jak Bitwa pod Grunwaldem wygląda w oczach internautów.

Polacy w tym roku mają bardzo ograniczony wybór co do tego, gdzie udać się na letni wypoczynek. Każdy wie, że Polska jest piękna i można pojechać wypocząć nad jezioro, morze, czy w góry. My polecamy zwłaszcza te ostatnie! Tatry - jedni je lekceważą, inni je kochają i szanują, a jeszcze inni po prostu robią o nich MEMY. Koniecznie zobaczcie te najśmieszniejsze!

Andrzej Duda wkręcony! Prank na YouTube Rosjan udany - prezydent sądził, że dzwoni do niego António Guterres, sekretarz generalny ONZ. Pałac Prezydencki potwierdza, że rozmowa jest autentyczna. Służby specjalne pracują nad sprawą - wydano specjalne oświadczenie. Tymczasem internauci tworzą memy...