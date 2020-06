Prasówka Oświęcim 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Przed tygodniem został oddany do użytku nowy dworzec kolejowy w Oświęcimiu. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. Zdaniem Janusza Chwieruta, prezydenta Oświęcimia, było to spotkanie partyjne przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawdziły się poranne prognozy synoptyków, którzy w środę (17 czerwca) przestrzegali przed silnymi burzami. Do godz. 20 oświęcimscy strażacy otrzymali 13 zgłoszeń o powalonych drzewach i zalanych drogach. Pomogli również ratownikom medycznym w przetransportowaniu do szpitala otyłego pacjenta.

Ronda w Oświęcimiu to najbardziej charakterystyczny element na drogach w tym mieście. Pod względem ich liczby Oświęcim pewnie plasuje się w krajowej czołówce, oczywiście w stosunku do wielkości miasta. Krótko mówiąc, w głowie może się zakręcić, ale co ważne wyróżniają się tym, jak efektownie są obsadzone.

W środę 17 czerwca uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z matematyki. Na zdających matematykę w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty czekało ponad 20 zadań. Na ich rozwiązanie mieli 100 minut. Uczniowie stwierdzali po egzaminie, że zadania zamknięte (wyboru odpowiedzi a, b, c,d) generalnie były proste, a spośród otwartych większość była trudna, ale do rozwiązania. Nikola z SP nr 10 w Krakowie uważa, że pytania na tegorocznym egzaminie z matematyki były proste. - Z geometrii, na objętość, wydawały mi się w miarę proste. Trzeba było obliczyć np. objętość sześcianu. Była podana podstawa, wysokość, trzeba było znać wzór i obliczyć. Dużo było zadań na potęgi, gdzie trzeba było wiedzieć, kiedy się dodaje, kiedy odejmuje się potęgi. Pytania otwarte, tekstowe były dość proste, w głowie by się to policzyło Co było na egzaminie ósmoklasisty? U nas znajdziecie ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE matematyki.