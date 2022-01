Prasówka Oświęcim 19.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Idealny partner powinien szaleć na parkiecie, ale poza nim - być ostoją i emanować spokojem, uważa Anna Popek. Innymi słowy, być i do tańca, i do różańca! Taneczne odniesienia nie powinny dziwić - dziennikarka od pewnego czasu poświęca wolne chwile na naukę kroków.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło W Bulowicach (powiat oświęcimski), na trasie Kęty – Andrychów, w ciągu DK 52. Z naczepy tira spadła tafla lodu, uderzając w przednią szybę jadącego za ciężarówką fiata seicento. Niewiele brakowało, aby doszło do tragedii.

Mamy dla Was sprawdzony, prosty przepis na pączki z różą i lukrem, idealne na karnawał i tłusty czwartek 2022. Zdradzamy, jak je zrobić. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będą pyszne. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz przepis na pączki z różą.

4500 zł brutto dla kasjerki, sprzedawcy, magazyniera – wynagrodzenia tego rzędu w dużych miastach, m.in. w Krakowie, zapowiada sieć Kaufland należąca do niemieckiego koncernu Schwarz. Podwyżki mają wynieść „do 400 zł na osobę”. Nieco niższe są stawki w drugiej sieci tego samego koncernu, czyli w Lidlu oraz w kontrolowanej przez Portugalczyków (Jeronimo Martins) Biedronce, największej sieci handlowej w Polsce. Ale i tu podwyżki są przesądzone. Powód: najwyższa inflacja w tym stuleciu i chroniczny brak pracowników. By przyciągnąć nowych, trzeba zaproponować atrakcyjne wynagrodzenie. Wedle GUS, w Małopolsce płace w handlu wzrosły rok do roku o 14 procent. Średnia dla całej sekcji „handel; naprawa pojazdów samochodowych” przebiła 5,1 tys. zł, a mediana w samym handlu to już ponad 4 tys. zł. Po ostatnich podwyżkach zaczynający karierę kasjer z wykształceniem podstawowym zarabia więcej niż wielu pracowników budżetówki z wykształceniem wyższym, m.in. początkujący nauczyciele i policjanci. Jeśli chcesz poznać aktualne stawki, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.