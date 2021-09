Prasówka Oświęcim 20.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Do końca tego roku Skarb Państwa chce nabyć od Grupy Tauron wszystkie akcje spółki Tauron Wydobycie, do której należą trzy kopalnie węgla kamiennego, w tym dwie małopolskie Zakład Górniczy Brzeszcze (pow. oświęcimski), ZG Janina (pow. chrzanowski) oraz i ZG Sobieski w Jaworznie. W ub. środę (15 września) Tauron podpisał w tej sprawie list intencyjny z Ministerstwem Aktywów Państwowych. To element umowy społecznej podpisanej 28 maja 2021 r. pomiędzy stroną rządową a liderami związków zawodowych w sprawie transformacji górnictwa, która zakłada pomoc publiczną dla kopalń, m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie działań do czasu ich stopniowego wygaszania. Co to oznacza dla kopalń w regionie i samych górników? Gwarancje i spokój - słyszymy wśród związkowców.