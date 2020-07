Prasówka Oświęcim 2.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 2.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Lato 2020 w pełni! Pogoda nie przejmuje się epidemią koronawirusa i raczy nas upałami. Gdzie uciec, aby móc się ochłodzić, a przede wszystkim poopalać się na plaży? Podpowiadamy! Zobaczcie absolutnie najpiękniejsze plaże, które znajdziecie na terenie Małopolski!

Nad powiatami wadowickim i olkuskim przeszły gwałtowne burze. Zalane są piwnice domów, nieprzejezdne drogi. Najgorzej jest w Jaroszowicach, Choczni, Świnnej Porębie, Radoczy i Gorzeniu pod Wadowicami, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie oraz prawie w całym powiecie olkuskim. Strażacy nie mają chwili wytchnienia.

Projekt Parku Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu został wyróżniony przez jury konkursu „Życie w Architekturze” w kategorii „Najlepsza Przestrzeń Publiczna w Polsce w latach 2015-2019". Park jest instalacją w miejscu, gdzie przed wojną stała oświęcimska Wielka Synagoga, największa przedwojenne żydowska świątynia, zburzona przez Niemców na początku II wojny światowej.

Prasówka 2.07 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Do szpitala został odwieziony kierowca samochodu, który w czwartek po południu zderzył się z jeleniem.

Można o nim powiedzieć człowiek wielu talentów. Samorządowiec, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Wczoraj (1 lipca) w wieku 63 lat zmarł Władysław Zawadzki.

2 lipca 2020 przyniósł kolejne zakażenia koronawirusem w Małopolsce. Potwierdzono kolejnych 29 przypadków, w tym także w powiatach zachodniej Małopolski. Łącznie w Małopolsce groźnym wirusem z Wuhan zarażonych jest już 1792 osoby.

Długotrwała izolacja i nowa rzeczywistość w czasach epidemii koronawirusa to powód zmiany codziennych nawyków, która dla większości osób stała się koniecznością. Nie pozostało to bez wpływu na nasze zdrowie – pojawiły się bowiem nowe problemy, z którymi wiele osób nie umie sobie jeszcze poradzić. Sprawdź, czy również na nie cierpisz i dowiedz się, co możesz zrobić.

Wszystkie psiaki wczoraj miały swoje święto. Urwisek, Antoni, Beza, Lola, Tofik… i wiele innych. Pamiętaliście o swoich czworonożnych przyjaciołach, przy okazji chwaląc się ich zdjęciami. Są cudne.

Zmiana zasad obowiązkowej kwarantanny dla osób zdrowych, które mogą być zarażone koronawirusem, ma ułatwić powrót potencjalnie chorych do codziennego funkcjonowania. Dzięki nowelizacji rozporządzenia MZ okres domowej izolacji może zostać znacznie skrócony.

Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu oraz śledczy z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji ustalają okoliczności w jakich w korycie rzeki Soły znalazły się kości, prawdopodobnie ludzkie. Na dwie natrafiła grupa nastolatków w trakcie wycieczki rowerowej, natomiast pięć kolejnych ujawniono w wyniku penetracji koryta rzeki.

📢 [Atrakcje Muzeum Techniki Wojskowej w Rajsku przyciągają miłośników militariów. Jest naprawdę co zobaczyć ZDJĘCIA}

Prywatne Muzeum Techniki Wojskowej w Rajsku k. Oświęcimia otwiera się coraz szerzej dla miłośników militariów. Jego atutem jest bez wątpienia bogata kolekcja począwszy od broni krótkiej przez karabiny maszynowe, armaty, działka przeciwlotnicze różnego rodzaju pojazdy transportowe do trenażera dla czołgistów. Do tego jest nawet samolot.