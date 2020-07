Prasówka Oświęcim 21.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 21.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Defibrylatory, respiratory transportowe i samochody chłodnie do realizacji zadań związanych z COVID-19 – to tylko część sprzętu, który w ostatnich tygodniach został dostarczony do szpitali w Małopolsce. Również wadowickiego i oświęcimskiego. Zakupy zostały dofinansowane ze środków unijnych, w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Piotr Natanek, były ksiądz, który po suspendowaniu (nie może odprawiać mszy świętej, nauczać, prawić kazań ani pobierać dochodów) utworzył własną religijną sektę, ma rozmach. W lasach niedaleko swojej świątyni - Pustelni Niepokalanów zaczął wznosić kolejne budowle. Teraz dostał nakaz ich rozbiórki. Czy ugnie się przed świeckim prawem?