Prasówka Oświęcim 21.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

W ostatnim meczu hokejowej ekstraklasy przed przerwą świąteczno-noworoczną Re-Plast Unia Oświęcim pokonał we własnej hali Ciarko Sanok, notując ósme z rzędu zwycięstwo. 27 grudnia 2021 oświęcimian czeka w Bytomiu półfinał Pucharu Polski, w którym zmierzą się z Comarch Cracovią. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Opady śniegu i marznącego śniegu z deszczem spowodowały, że w poniedziałek (20.12.2021) na drogach Małopolski zachodniej zrobiło się niebezpiecznie. Doszło do wielu kolizji, a w górzystym powiecie wadowickim wiele pojazdów miało problem ze sforsowaniem wzniesień. - W niektórych miejscach jest szklanka, lód na drodze - ostrzegają kierowcy.

Czy na demonstracji w 99. rocznicę zabójstwa Gabriela Narutowicza i na proteście przeciwko nowej ustawie medialnej uczestnicy posługiwali się mową nienawiści? Na wydarzenia w Krakowie i Wadowicach zareagowało Muzeum Auschwitz oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Filip Kaczyński. Parlamentarzysta dodaje, że sam stał się ofiarą hejterów. W ub. tygodniu tego doświadczyła również posłanka Dorota Niedziela z PO. Skąd u ludzi tyle nienawiści? - To już nie tylko smutny przejaw elementarnego braku wiedzy, ale i niczym nieusprawiedliwionej podłości - mówią przedstawiciele Muzeum.

Koniec z unikaniem płacenia za śmieci w Oświęcimiu. Tych, którzy tego nie robią ma wychwycić specjalna aplikacja, pozwalająca ustalić osoby mieszkające w tym mieście, a nie ujęte w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W efekcie nie są one brane pod uwagę przy rozliczeniach rachunków za śmieci.

Ostatnie dni to delikatne wyhamowanie dynamiki zachorowań - tak wynika ze statystyk Ministerstwa Zdrowia. Jednak mimo że czwarta fala pandemii zauważalnie słabnie, to niestety w niektórych regionach kraju sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo poważna. W Małopolsce średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła około 49 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Najgorzej jest w Krakowie, gdzie wskaźnik zapadalności na koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosi 72,2. Przeanalizowaliśmy sytuację, we wszystkich powiatach województwa.