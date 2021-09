Prasówka Oświęcim 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Po naszych publikacjach o kontrowersjach w działalności samozwańczych grup "łowców pedofilów", Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich chce, by policja wyjaśniła, czy i na jakich zasadach z nimi współpracuje. Do prokuratury trafiło też jego zawiadomienie, dotyczące publicznego ujawniania przez łowców wizerunków osób, którym zarzucają próbę kontaktu seksualnego z nieletnimi. Takie sytuacje miały miejsce wielokrotnie także w Małopolsce. Łowcy posiadają też i często ujawniają wrażliwe dane o "zatrzymanych" i ich krewnych. Skąd je mają, nie wiadomo. Internauci sugerują, że mogą mieć "swoich ludzi" w służbach mundurowych. Jak nieoficjalnie udało się nam ustalić, sprawę bada już Biuro Spraw Wewnętrznych policji.

Tradycją stało się, że na początku września w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeciszowie odbywa się piknik rodzinny. W tym roku odbył się pod hasłem "Policyjna Odyseja IV - Służba nie drużba”. Jak zwykle była okazja dla rodzin, nauczycieli i gości do integracji, dobrej zabawy, ale przede wszystkim do przekazywania młodemu pokolenia zasad bezpieczeństwa a także poznania historii policji. Podczas pikniku promowano właściwe poruszanie się w drodze do szkoły oraz noszenie odblasków.

Re-Plast Unia Oświęcim ruszyła z miejsca w hokejowej ekstraklasie, sięgając po pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, w czwartej kolejce, nad Zagłębiem Sosnowiec. Tym spotkaniem oświęcimianie zakończyli cykl spotkań z teoretycznie słabszymi rywalami. Przed nimi krajowa czołówka.

Termin, w którym wszystkie gminy mają obowiązek wymienić pojemniki na odpady, dostosowane do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, upłynie 30 czerwca 2022 roku. Zakłada, że odpady komunalne będą, we wszystkich gminach, zbierane w podziale na cztery podstawowe frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (dodatkową, odpady komunalne zmieszane). Każdemu z nich przyporządkowano odpowiednie kolory pojemników lub worków w domach jednorodzinnych. W Oświęcimiu od wielu lat trwa segregacja odpadów. Przed kilkoma dniami w altankach śmietnikowych pojawiły się brązowe pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów. Mieszkańcy domów jednorodzinnych bioodpady zbierają do worków.