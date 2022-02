Prasówka Oświęcim 25.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Re-Plast Unia Oświęcim jest w połowie drogi do półfinału. W pełni wykorzystała atut własnej hali i po raz drugi pokonała Ciarko STS Sanok, ale zwycięstwo ponownie nie przyszło łatwo. To tylko zapowiada, że w Sanoku, dokąd na dwa mecze przenosi się ćwierćfinałowa rywalizacja, wicelider po fazie zasadniczej nie będzie miał łatwego zadania nad siódmą ekipą. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Na zakończenie eliminacji hokejowych mistrzostw Polski juniorów młodszych (grupa E), rozgrywanych w Bytomiu, UKH Unia Oświęcim pokonał MKS Cracovię. Podopieczni Witolda Magiery do półfinału zakwalifikowali się z pierwszego miejsca. Zmierzą się z nim z KS Katowice Naprzód Janów. W drugim półfinale Sokoły Toruń zagrają z MMKS Podhale Nowy Targ.

Dla wsparcia administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania przyjęcia uchodźców z Ukrainy wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Oznacza to, że żołnierze np. z Małopolski będą musieli stawić się w ciągu 12 godzin od wezwania.

Tablet graficzny WACOM One CTL-472-S

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7 EF-BT630PNEGEU Etui SAMSUNG

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 2/32GB FHD Szary (ZA5V0250SE)

Prasówka 25.02 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub "Samborzan" w Oświęcimiu razem z miastem podjęło przygotowania do organizacji pomocy dla Sambora - partnerskiego miasta na Ukrainie zaatakowanej dzisiaj przez Rosję. Wkrótce ogłoszony zostanie apel do oświęcimian o wsparcie. Sambor to miasto, w którym mieszka 3 -4 tysiące Polaków i osób pochodzenia polskiego. Oświęcim już wielokrotnie wspierał swojego ukraińskiego partnera, m.in. wiosną 2015 roku, przekazując pomoc także dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy po ataku prorosyjskich separatystów dokonanym rok wcześniej.