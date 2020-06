Prasówka Oświęcim 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

Prasówka 26.06 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który celowo potrącił psa w Biertowicach (pow. myślenicki). To 24-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami, a prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Mężczyzna widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka.