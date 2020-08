Prasówka Oświęcim 26.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 26.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nie da się ukryć, że Zakopane w tym roku przeżywa prawdziwe oblężenie! Tłumy turystów szturmują najpopularniejsze tatrzańskie szczyty. Niemałym powodzeniem cieszy się także Morskie Oko. To ono stanowi przepiękną scenerią do robienia zdjęć! Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia pięknych dziewczyn z Instagrama wykonane w tym miejscu!

Czwartek będzie pogodny na południu. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu a na północy burze (10-20 mm). Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr do 60 km/h, zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.

W piątek przelotne opady deszczu (1-5 mm) pojawią się tylko na północy kraju. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu.