Prasówka Oświęcim 27.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Oświęcim 27.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Według nieoficjalnych informacji portalu Biznes Alert plan ratunkowy dla Polskiej Grupy Górniczej zakłada zamknięcie części kopalni i obniżkę pensji pracowników. Trudno oczekiwać zrozumienia na Śląsku dla takiej propozycji. Rozmowy na temat przyszłości PGG będą toczyć się we wtorek (28.07) w Katowicach.

W sklepie IKEA w Krakowie (ul. Josepha Conrada 66) trwa wyprzedaż. Promocje, sięgające 70 proc., obejmują meble, dodatki do domu i ogrodu, akcesoria kuchenne oraz wiele innych. To ostatnie sztuki produktów, które niebawem znikną z asortymentu, stąd tak duża obniżka cen. Sklep przygotował również ofertę specjalną dla klubowiczów IKEA Family. Spieszcie się - wyprzedaż trwa do 30 sierpnia! A co konkretnie możemy kupić taniej w sklepie IKEA? Przejdź do galerii.