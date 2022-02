Prasówka Oświęcim 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Re-Plast Unia Oświęcim przegrała w Sanoku i jej przewaga w ćwierćfinałowej serii play-off, toczonej do czterech zwycięstw, stopniała do jednego spotkania, a - jeśli w kolejnym meczu na Podkarpaciu - oświęcimianie nie nastawią lepiej celowników, wszystko może zacząć się od nowa. Czy porażka wicelidera w Sanoku jest niespodzianką? Nie, biorąc pod uwagę fakt, że oświęcimianie jako jedyni w lidze, w fazie zasadniczej, nie wygrali w Sanoku. Jednak w play-off podopieczni Toma Coolena powinni napisać nową historię.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.