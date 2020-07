Prasówka Oświęcim 28.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.07.2020, w Oświęcimiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję [RAPORT LIPIEC 2020]”?

Prasówka Oświęcim 28.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję [RAPORT LIPIEC 2020] Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za posiadanie, wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. Oto zdjęcia i personalia dilerów z Małopolski, których szuka policja. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 28.07.2020 r.). 📢 Wicepremier Jacek Sasin rakiem wycofuje się z programu ratowania PGG. "Medialne doniesienia o likwidacji kopalń były nieprawdziwe" mówi Wbrew zapowiedziom wicepremier Jacek Sasin nie przedstawił we wtorek, 28 lipca związkowcom programu naprawy Polskiej Grupy Górniczej - dowiedział się DZ. Minister aktywów państwowych miał za to powiedzieć, że "doniesienia medialne na temat likwidacji kopalń nie były prawdziwe". Sasin chce przygotować nowy program, bowiem związkowcy mieli odrzucić ten, którego nawet nie widzieli. Co na to związkowcy? Mówią krótko: To kabaret.

📢 Blanka Lipińska i jej "365 dni". Najlepsze MEMY o książce i Netflixowym hicie [28.07.] "365 dni" to książka Blanki Lipińskiej na podstawie której powstał film. Opowiada historię Laury porwanej przez włoskiego mafioza Massimo. Główna bohaterka dostała tytułowe 365 dni na pokochanie swojego porywacza. Książka od momentu powstania budzi wiele kontrowersji. Ma swoich zagorzałych fanów, jak i stanowczych przeciwników. Film na podstawie książki, który można obecnie zobaczyć na platformie Netflix, szybko stał się numerem 1 w wielu krajach na świecie. Jak zwykle tak gorące zjawisko nie mogło umknąć uwadze internautów, którzy ochoczo stworzyli na ten temat MEMY. Zobaczcie te najlepsze!

📢 Najczęstsze grzechy plażowiczów: takie zachowania nie tylko wkurzają, ale są niebezpieczne. Tego nigdy nie rób nad wodą Co roku bilans wakacji przyprawia o ciarki - największym problemem wypoczynku nad wodą są utonięcia. W 2019 roku było to 471 osób, w 2018 - 553. Choć tendencja jest spadkowa, wakacje 2020 już zostały naznaczone śmiertelnym piętnem. Co sprawia, że mamy problem z bezpieczeństwem na plaży? Jakie grzechy popełniamy najczęściej? Konsekwencje niektórych mogą być tragiczne. 📢 IKEA ogłasza wyprzedaż -70 proc. Kuchnia, akcesoria, meble inne produkty szwedzkiego potentata. Sprawdź, co kupisz taniej w IKEA Katowice Oszałamiająca wyprzedaż w sklepach IKEA rozpoczęła się w całej Polsce, również w IKEA Katowice. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o 70 proc. Sprawdź, co konkretnie można kupić taniej w tym szwedzkim sklepie z meblami i wyposażeniem wnętrz. Wielka wyprzedaż w IKEA Katowice, to ceny niższe nawet o 70 proc. Sprawdź, co można kupić taniej.

📢 Kopalnie do likwidacji w Rudzie Śląskiej i Katowicach. Brakuje pieniędzy na wypłaty górników. To katastrofa w Polskiej Grupie Górniczej W Urzędzie Wojewódzkim trwa spotkanie związków zawodowych z zarządem Polskiej Grupy Górniczej z udziałem wicepremiera Jacka Sasina. Strona społeczna pozna plan ratowania spółki. Jest drastyczny. Nieoficjalnie wiemy, że zakłada likwidację dwóch kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej i Wujek w Katowicach, zamrożenie "czternastki" na trzy lata i uzależnienie 30 procent pensji od efektywności. Sytuacja w PGG jest katastrofalna. Nie ma pieniędzy na wypłaty. W dalszej perspektywie los kopalni jest przesądzony. Bez protestów i strajków raczej się nie obejdzie. Zapowiada się "gorące" lato i jesień na Śląsku i w Warszawie. 📢 Małe rasy psów do mieszkania. Jaki pies do bloku? Te psy nadają się nawet do małego mieszkania bez ogrodu Małe rasy psów cieszą się dużym powodzeniem głównie dlatego, że wielu z nas mieszka na stosunkowo niedużym metrażu. Sądzimy, że pies do bloku nie powinien być duży, jeśli mieszkanie jest niewielkie. Z drugiej strony istotne są też dla nas relacje z sąsiadami, przez co zależy nam na tym, by zwierzak dobrze znosił samotność. Zastanawiasz się, jakie małe rasy psów do mieszkania będą najlepsze? Nie każdy musi mieć dom z ogrodem, by móc pozwolić sobie na psa.

📢 Koronawirus w natarciu! Znów bardzo dużo zakażeń w Małopolsce i pow. oświęcimskim Aż 14 nowych przypadków koronawirusa zdiagnozowano w powiecie oświęcimskim i dwa kolejne w wadowickim. W całej Małopolsce sanepid poinformował, że jest 91 nowych zakażeń Covid 19. Nie ma zachorować w powiatach chrzanowskim i olkuskim.

📢 Miał 1,2 promila alkoholu i jechał samochodem. Zatrzymali do mieszkańcy Brzezinki Dwaj mieszkańcy gminy Oświęcim podjęli skuteczną obywatelską interwencję, wobec nietrzeźwego kierowcy. Przekazali go policjantom. Jak się okazało ujęty przez nich 19-latek wsiadł za kierownicę samochodu mając w organizmie 1,20 promila alkoholu oraz pomimo obowiązującego go zakazu kierowania pojazdami. Drogowy przestępca wpadł, ponieważ wyjeżdżając z parkingu wjechał w zarośla. 📢 Zamknięcie części kopalni i obniżka pensji. Według nieoficjalnych informacji Biznes Alertu, oto plan ratunkowy dla Polskiej Grupy Górniczej Według nieoficjalnych informacji portalu Biznes Alert plan ratunkowy dla Polskiej Grupy Górniczej zakłada zamknięcie części kopalni i obniżkę pensji pracowników. Trudno oczekiwać zrozumienia na Śląsku dla takiej propozycji. Rozmowy na temat przyszłości PGG będą toczyć się we wtorek (28.07) w Katowicach.

📢 Miasta, które zabijają: życie w nich jest śmiertelnie niebezpieczne. Jakim cudem wciąż są tam ludzie? Miasta, które zabijają - choć brzmi jak tytuł rodem z science-fiction, hasło to dotyczy najbardziej zanieczyszczonych miejsc na Ziemi. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność za skażenie środowiska ponosi jeden i ten sam winowajca - człowiek. Kopalnie, huty, fabryki i elektrownie - wszystko to stanowi zagrożenie nie tylko dla fauny i flory, ale także dla mieszkańców. Jak to możliwe, że w tak niebezpiecznych miejscach wciąż żyją ludzie? Oto najbardziej toksyczne miasta świata, z których większość znalazła się w raporcie Instytutu Blacksmith (2007 rok) dotyczącym najbardziej skażonych miejsc na ziemi. 📢 Rodzina z Krakowa odmówiła poddania się kwarantannie. Znamy finał tej sprawy Sprawa pięcioosobowej rodziny z Krakowa, którą podczas spędzania urlopu nad Bałtykiem skierowano na kwarantannę, stała się głośna na całą Polskę. Krakowianie nie chcieli przerwać wakacji, mimo iż ich syn miał kontakt z osobą zakażoną. Zarzucali służbom sanitarnym, że psują im wypoczynek. Znamy finał tego incydentu.

