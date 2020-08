Prasówka Oświęcim 28.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 28.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Zwłaszcza wakacje. Zamiast wspominać co dobrego się wydarzyło w tym czasie, skorzystajcie z ostatnich chwil „wolności”. Być może są amatorzy leniuchowania, ale my zachęcamy do aktywności lub po prostu wyjścia z domu. Z powodu pandemii koronawirusa, nie ma spektakularnych imprez plenerowych na pożegnanie lata, ale nudy też nie ma. Oto kilka propozycji na ostatni wakacyjny weekend w Oświęcimiu.

Kierowcy odetchną, bo chociaż remont objął krótki odcinek ul. Zaborskiej, to jego wyłączenie bardzo komplikowało im życie. Dzisiaj wieczorem, 28 sierpnia ulica ma być już przejezdna.