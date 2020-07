Prasówka Oświęcim 30.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

To już trzecia akcja charytatywna w ciągu dwóch miesięcy, funkcjonariuszy i osadzonych w Zakładzie Karnym w Wadowicach. W maju dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu przywieźli lekarstwa, a w miniony piątek (26 czerwca) nakrętki dla chorej Nikolki Kurpas z Brzeszcz oraz koce dla zwierzaków ze schroniska.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy wracając ze służby pomógł wyeliminować pijanego kierowcę. Gdyby nie spostrzegawczość funkcjonariusza, 68-letni obywatel Ukrainy, który wsiadł za kierownicę mając w organizmie blisko 3 promile alkoholu, mógł doprowadzić do wypadku na śląskim odcinku DK 44.

Po ponad 3,5-miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa od środy, 1 lipca wznawia działalność Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Czekali na to nie tylko turyści, ale także właściciele hoteli, restauracji, parkingów czy przewoźnicy.

Jakie są ceny nad morzem? Ceny nad polskim morzem do niskich nigdy nie należały. W tym roku wszyscy, którzy zdecydowali się na wyjazd nad Bałtyk, obawiają się, że z powodu epidemii i związanych z nią problemów będą jeszcze wyższe. Zobacz nasz RAPORT!

Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Jak jest w tym roku? Jakie będą zmiany w kolejnym okresie świadczeniowym zaczynającym się w 2021 roku?

Przebudowa drugiej części ul. Zaborskiej na Starym Mieście w Oświęcimiu rozpocznie się w nadchodzący poniedziałek, 6 lipca. W związku z tym kierowcy muszą przygotować się na nowe utrudnienia w ruchu i objazdy.

Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca odbędzie się otwarcie sezonu letniego nad Zalewem w Łabędziowie koło Morawicy. Zrewitalizowany obiekt robi wielkie wrażenie. Dla odwiedzających dostępne są bezpłatne parkingi, bez wątpienia sporą atrakcję stanowi 24-metrowe molo. Ścieżki wokół zalewu zachęcają do aktywnego spędzania czasu. Dzięki kładce zalew można objechać na rowerze, hulajnodze oraz na rolkach. Jest to także doskonałe miejsce do spacerów.