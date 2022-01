Prasówka Oświęcim 6.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Podwyżki cen żywności w 2022 r. Początek roku w Polsce stoi pod znakiem szalejącej inflacji i nic nie wskazuje na to, że coś się zmieni. Jeżeli chodzi o żywność, w 2021 roku najbardziej zaskakiwały wysokie ceny oleju, masła i chleba. Eksperci są zgodni. W 2022 roku będziemy zmuszeni głębiej sięgnąć do portfela. Sprawdź, za co zapłacimy więcej.

Białe ulice, zaspy i mróz. Tak wyglądały dawniej zimy w Oświęcimiu. Od lat pod tym względem aura nie dopisuje. Nawet jeśli spadnie śnieg to na krótko. Szybko stopnieje i trudno myśleć o szaleństwach na białym puchu. Słuchając obecnie wspomnień najstarszych oświęcimian, jak to przed wojną po ulicach Oświęcimia jeździły sanie, aż trudno w to uwierzyć.

W oczekiwaniu na zimę z prawdziwego zdarzenia przejdźcie do galerii i zobaczcie, jak miasto wyglądało kiedyś o tej porze roku.