Prasówka Oświęcim 7.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Oświęcim 7.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

By ułatwić przemieszczanie się uchodźców z Ukrainy docierających do Polski przez przejście graniczne w bieszczadzkim Krościenku w błyskawicznym tempie, awaryjnie wyremontowano nieeksploatowany od 12 lat odcinek linii kolejowej nr 108 między miejscowościami Krościenko i Uherce. Pierwszym pociągiem zabierającym z Krościenka osoby uciekające z wojennego koszmaru był skład zestawiony przez Polregio z dwóch spalinowych szynobusów SA 140 wyprodukowanych w sądeckim Newagu. Pociąg mający dowieźć uchodźców do Tarnowa nie odjechał daleko od granicy. Wykoleił się na odcinku Ustianowa - Olszanice. Z torów wypadły tylko przednie koła pojazdu szynowego. Nikt nie ucierpiał.