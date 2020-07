Prasówka Oświęcim 7.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 7.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 mm. Na północy mogą pojawić się burze. Tylko na Podkarpaciu deszcz wystąpi dopiero pod wieczór. W Małopolsce termometry pokażą od 16 st. C w Nowym Targu do 22 st C w Tarnowie i Proszowicach. W Krakowie i Chrzanowie będzie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, zachodni. W burzach porywy mogą osiągnąć do 80 km/godz.

Ruszyła letnia scena muzyczna z cyklu "Boskie Granie" w Oświęcimiu. Na początek na placu św. Jacka wystąpili młodzi utalentowani wykonawcy ze studia wokalnego “Voicesing”.

Najmodniejszymi sukienkami w tym sezonie na wesele będą te subtelne i delikatne. Strzałem w dziesiątkę będą kreacje z tiulu, szyfonu i satyny. Zwiewność to słowo klucz w tegorocznych weselnych trendach. Najlepiej sprawdzą się te długości maxi lub midi. Sprawdźcie w galerii najmodniejsze sukienki na wesele 2020!

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Ceny: od 2 426 do 2 700 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Apple

Ceny: od 2 429 do 2 700 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 7.07 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gdy stary budynek przestaje być potrzebny, czasem udaje się znaleźć dla niego nową rolę. Efekty są niesamowite – te zdjęcia trzeba zobaczyć.

Na niecodzienne wykopalisko natrafili pracownicy firmy, która buduje drogę za przystankiem przy ul. Dąbrowskiego w Starym Mieście w Oświęcimiu. W trakcie robót odkopali fragmenty murów dawnego dworu należącego do rodu Russockich.

Na Rynku Głównym w Oświęcimiu znów rozłoży się letnie kino plenerowe. Pierwsze projekcje już w nadchodzący weekend.

Po prawie czterech miesiącach przerwy Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu wznowił działalność dla seniorów. Pierwsze zajęcia odbyły się w miniony poniedziałek, 6 lipca. Seniorzy nie kryli radości, że znów mogli zawitać w gościnne progi DDP.

W 24 klasach patronackich TAURON Wydobycie tegoroczny rok szkolny zakończyło 340 uczniów. Dla najlepszych z nich w zakładach górniczych Spółki rozpoczęły się wakacyjne praktyki zawodowe. Tegoroczna edycja odbywa się przy zastosowaniu nadzwyczajnych procedur profilaktyki zdrowotnej.

Debata prezydencka w Końskich i w Lesznie odbyła się z zachowaniem dystansu społecznego, dystansu nie zabrakło również internautom, którzy stworzyli memy. Przypomnijmy, że kandydatów na prezydenta dzielił dystans 375 kilometrów. Jak w ocenie internautów wypadł Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? Zobacz memy, które oceniają to niecodzienne święto demokracji.

Tygodnik "Wprost" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2020 roku. Liderka, Dominika Kulczyk posiada majątek szacowany na pod 7 miliardów złotych, co czyni ją najbogatszą kobietą w Polsce. Sprawdź, kto zalazł się na podium wśród kobiet i jakie miejsce w rankingu zajęły pozostałe panie.

Zobacz osoby, które są najbardziej poszukiwane przez policję w województwie małopolskim. Widziałeś ich? Daj znać organom ścigania! Kliknij w GALERIĘ i zobacz, kogo poszukuje policja!

Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 6.07.2020 r.).

Ciężarówka wpadła do rowu w Zaborzu k. Oświęcimia i zablokowała drogę krajową nr 44.

We wtorek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rano wystąpią zanikające opady deszczu. Przelotny deszcz może pojawić się również na Pomorzu i Warmii. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C w Nowym Targu do 21 st. C w Krakowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno–zachodni i zachodni. W strefie brzegowej może być silniejszy.