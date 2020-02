Przecieszyn. Zapaliła się sadza w kominie prywatnego domu

Piękni i Młodzi. Magdalena Narożna wyjechała do USA

Magdalena Narożna chwali się na Instagramie swoimi zdjęciami z wyjazdu z nowym partnerem do USA. Artystka pozuje do fotografii w Nowym Jorku. Fani zespołu "Piękni i Młodzi" komentują to wydarzenie. Sporo uwagi poświęcają też partnerowi liderce zespołu "Piękni i Młodzi".