Przegląd prasy 10.07.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W czasie wakacji Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotowało dodatkowe specjalne zajęcia. Ich uczestnicy mają okazję poznać zgromadzone eksponaty i zobaczyć, jak funkcjonuje na co dzień placówka.

Andrzej Duda jest prezydentem już od pięciu lat. Właśnie dobiega końca jego pierwsza kadencja. Czy doczekamy się drugiej? Być może - wybory zostały rozpisane na niedzielę, 12 lipca 2020 r. Z okazji kończącej się pierwszej kadencji prezydentury Andrzeja Dudy przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych memów. To one rozśmieszały nas od 5 lat. Aż łezka się w oku kręci, tak dużo przygód i refleksji dostarczył nam prezydent Andrzej Duda. Zobacz najlepsze memy!