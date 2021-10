Przegląd prasy 1.10.2021 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W Polance Wielkiej, na ulicy Polnej, doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Poszkodowane zostały w nim dzieci. Dyżurny oświęcimskiej PSP przyjął zgłoszenie 1 października 2021, o godzinie 14.25.

Prasówka 1.10 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„A w górach już jesień...” w Kotlinie Oświęcimskiej również. Malownicza pora roku zachęca może i do spacerów, ale wolny czas można spędzić na kilka sposobów. Jeśli szukasz pomysłu, jak ciekawie przeżyć nadchodzący weekend w Oświęcimiu i najbliższej okolicy, mamy dla Was kilka pomysłów. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, miejsc, wydarzeń i atrakcji turystycznych w mieście i powiecie oświęcimskim od 1 do 3 października 2021 r.

