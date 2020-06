Przegląd prasy 11.06.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Do groźnego wypadku doszło w czwartek (11 czerwca) na drodze w Wieprzu (pow. wadowicki). Ranne zostały dwie osoby, w tym kilkumiesięczne dziecko.

Tegoroczne uroczystości Bożego Ciała są inne niż w poprzednich latach. Z powodu zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa nie odbyły się duże procesje ulicami miast, jak to było m.in. co roku w Oświęcimiu, Kętach, Jawiszowicach. W części parafii odbyły się jedynie mniejsze wokół kościołów.

Od 6 czerwca 2020, w związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa, rząd pozwolił na otwarcie basenów. To jednak nie oznacza otwarcia obiektów sportowych we wszystkich miastach zachodniej Małopolski. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie w regionie wybrać się na basen, przejdź do galerii.