Przegląd prasy 13.06.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Prasówka Oświęcim 13.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że ceny niektórych towarów znacznie wzrosły, jak np. lekarstw, maseczek ochronnych czy drożdży. Bardzo potaniało natomiast paliwo - za litr benzyny 95 można było zapłacić poniżej czterech złotych. Sprawdź, co jeszcze podrożało, a co potaniało, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

W niedzielę 14 czerwca, w 80. rocznicę deportacji pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz będzie można zobaczyć on-line film dokumentalny o bokserze Tadeuszu Pietrzykowskim, numer obozowy 77, który na obozowym ringu pięściami wywalczył sobie życie. Reżyserem filmu „Auschwitz, boks i chleb” jest Gabriela Mruszczak.