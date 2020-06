Przegląd prasy 16.06.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

34-letni Teddy Da Costa został nowym zawodnikiem hokejowych wicemistrzów Polski, Re-Plast Unii Oświęcim. Z klubem z Chemików podpisał roczny kontrakt. Stało się zatem to, o czym na ulicach miasta mówiło się od kilku tygodni.

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zamknął postępowanie dowodowe w sprawie Sebastiana Kościelnika, który w 2017 r. zderzył się z rządową limuzyną premier Beaty Szydło. Prokurator wygłosił mowę końcową, ale nie podał jakiej kary domaga się dla oskarżonego. Zrobi to dopiero po niejawnej część mów, które zaplanowano na 7 lipca.

Dwie tablice poświęcone mieszkańcom niosącym pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau stanęły w Brzeszczach. Upamiętniają one Marię Bobrzecką i Jana Nosala.

We wtorek (16 czerwca) w samo południe, były komendant straży pożarnych w Chrzanowie i Oświęcimiu st.bryg. Piotr Filipek, został Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Zastąpił na tym stanowisku st.bryg. Marka Bębenka, który po 39 latach pracy pożegnał się ze służbą pożarniczą.

Ośrodek Molo w Osieku to jedne z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej. W piękne, letnie dni przewijają się tam setki osób. Panie często zdjęcia ze swojego pobytu w Osieku publikują na Instagramie. Okazja do odwiedzenia letnich basenów i wykonania nowych zdjęć będzie już w sobotę 20 czerwca. Na ten dzień planowano otwarcie sezonu.

Sprawdź, gdzie głosować w Oświęcimiu w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 28.06.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w Oświęcimiu sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

Egzamin 8-klasisty 2020. Ósmoklasiści we wtorek o godz. 9 rano przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Z lektur na egzaminie - w części testowej - pojawiło się "Quo Vadis". W kolejne dwa dni czekają ich natomiast egzaminy z: matematyki oraz wybranego przez nich języka obcego.

Ze względu na pandemię koronawirusa, wiele sklepów, także tych dużych i popularnych przeszło istną rewolucję. Jednak jej skutki do pozytywnych nie należą. Spółki, takie jak LPP czy Inditex, do których należą najbardziej lubiane sieciówki, są zmuszone zamknąć nawet kilkaset swoich oddziałów w różnych krajach. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli stacjonarnie kupić rzeczy takich marek jak Zaraz, Bershka czy Mohito?

Policjanci z wydziału ruchu drogowego oświęcimskiej komendy policji, na jednym z osiedlowych parkingów w Oświęcimiu odnaleźli skradzionego fiata seicento. Sprawca kradzieży nadal jest poszukiwany.