Przegląd prasy 16.07.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Prasówka Oświęcim 16.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na śląskie tory wyjedzie „Korfanty” - pociąg symboliką nawiązujący do setnej rocznicy zrywów powstańczych, dzięki którym Góry Śląsk wrócił do macierzy. Przyjedzie także do Małopolski, m.in. do Oświęcimia. Dodać trzeba, że wielu oświęcimian było zaangażowanych w pomoc powstańcom śląskim.

Ponad cztery godziny była zablokowana droga krajowa 44 na wysokości Brzeźnicy po tym jak samochód ciężarowy z naczepą wpadł w poślizg i wylądował w rowie. Utrudnienie zostało usunięte przez strażaków i służby drogowe ok. 15.30.