Przegląd prasy 18.06.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Ponad 52 procent firm handlowych uważa, że prowadzenie sklepów w galeriach nie opłaca się i raczej nie będzie opłacać, a tylko 29 proc. dostrzega symptomy poprawy – wynika z najnowszego badania Konfederacji Lewiatan. Mali kupcy, ale też wielkie sieciówki, zamierzają zlikwidować tysiące popularnych sklepów. Rozważają to m.in. ZARA, Bershka, CCC, Komputronik, Pull&Bear, Stradivarius, Ochnik. Wszystko zależy jednak od rozwoju sytuacji, czyli tak naprawdę - powrotu klientów i dawnych obrotów. Te ostatnie są na razie o połowę niższe niż przed rokiem. Zdaniem kupców, pomóc mogłoby zniesienie lub zawieszenie zakazu handlu w niedzielę. Dzięki temu zakupy byłyby też bezpieczniejsze, bo rozłożone na więcej dni.