Przegląd prasy 19.02.2022 Oświęcim. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Ostatni mecz fazy zasadniczej w hali przy Chemików przyprawił oświęcimskich fanów o szybkie bicie serca. Re-Plast Unia przegrywała na początku trzeciej tercji już 0:4, by doprowadzić do dogrywki (4:4), a - tym samym - zdobywając punkt. O dodatkowy, powalczyli w dogrywce, która trwała zaledwie 22 sekundy. "Złotego gola" zdobył Wasilij Strielcow. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Uwaga, weekend znów zapowiada się na niespokojny. Niż Eunice dotrze do Polski, a IMGW ostrzega: w całym kraju znów pojawi się silny wiatr. Najmocniej powieje w północno-zachodniej części kraju (najwyższy stopień zagrożenia), ale w Małopolsce mogą wystąpić podobne zjawiska jak w ostatni czwartek. W Tatrach powieje nawet do 130 km/h. Ostrzeżenie 2. stopnia dla Małopolski obowiązuje od północy do godz. 18 w sobotę.